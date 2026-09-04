В Павлово-Посадском ликвидировали лесной пожар
Лесной пожар ликвидировали в Павлово-Посадском округе
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В четверг, 3 сентября, на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар, с помощью системы видеомониторинга диспетчеры Региональной диспетчерской службы выявили очаг возгорания в 3 км от деревни Шебаново Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.
В тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Причиной стали нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемых в поджоге устанавливают, по данному факту ведутся следственные действия.
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