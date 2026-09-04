«Дети ходят в штанах и кофтах»: жители российского региона требуют включить отопление

Жители Кузбасса просят власти не ждать середины сентября и раньше включить отопление. На фоне резкого похолодания в регионе кузбассовцы начали обращаться к губернатору в соцсетях с просьбой подать тепло в дома, сообщил VSE42.RU .

Один из жителей региона предложил вообще пересмотреть существующие сроки начала отопительного сезона и запускать батареи с 1 сентября. Холодные ночи, по его словам, наступают уже в конце августа.

«Очень холодно каждый год работать и учиться с 1 по 20 сентября – в сырости, с холодными ногами на бетонном полу», – пожаловался один из жителей.

Особенно много жалоб поступает на холод в учебных заведениях: школьники и студенты вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде, что мешает учебному процессу и негативно сказывается на здоровье детей.

«Почему в детских садах и школах дети вынуждены мерзнуть? В детских садах вообще ребятишки маленькие»; «В детских садах очень холодно, дети ходят в штанах и кофтах», – пишут жители региона.

Жители многоквартирных домов также жалуются на сырость и холод в квартирах. Особенно тяжело приходится семьям с маленькими детьми и пожилым людям, которые острее всего реагируют на понижение температуры. В соцсетях пользователи активно обсуждают ситуацию и делятся фотографиями уличных термометров, на которых столбик опускается до +5…+7 градусов.

Некоторые кузбассовцы предлагают внедрить гибкую систему запуска отопления, при которой решение о подаче тепла принимается не по календарю, а исходя из фактической погоды. В качестве альтернативы звучат предложения установить индивидуальные газовые котлы в многоквартирных домах, чтобы жильцы могли регулировать температуру самостоятельно. Однако такие проекты требуют серьезных финансовых вложений и перепланировки внутридомовых систем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в рамках подготовки к зиме проверили около 40 тыс. многоквартирных домов.