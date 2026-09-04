Стали известны заявки российских фигуристок в короткой программе на Kinoshita Group Cup

Российские фигуристки Александра Трусова (Игнатова), Камилла Нелюбова и Анна Фролова представили заявки на короткую программу, с которой они выступят на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии.

Трусова планирует исполнить войной аксель, тройной риттбергер и каскад лутц-тулуп. У Нелюбовой амбициозная заявка на тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип. Фролова включила в свою программу каскад из лутца и тулупа, двойной аксель и тройной флип.

Соревнования в Японии станут первыми стартами для взрослых российских фигуристов за четыре года.

Фигуристки-одиночницы начнут короткую программу 4 сентября в 12:00. Александра Трусова получила второй стартовый номер Камилла Нелюбова и Анна Фролова выйдут на лед шестой и седьмой соответственно.