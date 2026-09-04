Кто фаворит на выборах в Госдуму: политолог оценил силы и назвал главных конкурентов

На Ямале продолжается избирательная кампания по выборам в Государственную думу. О том, как распределяются силы в 225-м округе, рассказал политолог Алексей Климовский, сообщил muksun.fm.

По словам эксперта, в предвыборной гонке участвуют пять партий, представленных в федеральном парламенте. Каждая из них опирается на свою целевую аудиторию и имеет собственные точки опоры в регионе.

«Действующий депутат Дмитрий Погорелый от „Единой России“ обладает огромным административным ресурсом, узнаваемостью и полной поддержкой губернатора», — отметил эксперт.

При этом другие кандидаты, по мнению Климовского, работают с заметно меньшим ресурсом.

«Александр Ламдо от КПРФ — оппозиционная фигура, известная на Ямале. Однако его кампания скорее обеспечит традиционное второе место, чем реальный вызов единороссу. Коммунисты на Севере сохраняют стабильный, но ограниченный электорат», — пояснил политолог.

Политолог сдержанно оценил шансы ЛДПР и «Справедливой России». Он отметил, что у этих партий исторически непростые позиции в Ямало-Ненецком автономном округе. Более интригующей, по его словам, выглядит ситуация с партией «Новые люди» — здесь эксперт не исключает сюрпризов.

«Партия может удивить за счет своей позиции из всех допущенных до выборов. Но без сильной местной команды и медийной раскрутки их результат будет скромным», — считает он.

Отдельно Климовский затронул тему кандидатов-самовыдвиженцев. Он назвал символическим противостояние между ветераном специальной военной операции Виктором Некрасовым и бывшим заместителем губернатора Александром Мажаровым. По мнению политолога, их борьба не столько отражает реальную конкуренцию, сколько создает определенный фон для избирательной кампании.

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