«Готовьтесь, удар будет ощутимым»: эксперты рассказали, подорожает ли техника из-за нового техсбора

С декабря 2026 года в России вступает в силу технологический сбор на радиоэлектронику. Его будут платить производители и импортеры. Эксперты рассказали, стоит ли ожидать роста цен на технику и какие устройства подорожают сильнее всего, сообщил prmira.ru.

Генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров в беседе с «ПМ» заявил, что введение техсбора не приведет к единовременному и равномерному повышению цен на всю электронику. По его словам, прямое влияние на стоимость техники ограничено: ставка на смартфон составит 250₽, на ноутбук — 500₽.

«Цена может вырасти сильнее не из-за самого сбора, а из-за наценки по цепочке: импортер закладывает платеж, дистрибьютор — оборотный капитал, ритейл — собственные риски», — высказал мнение Константин Хабаров.

Кандидат экономических наук, младший научный сотрудник КузГТУ Владислав Скрипко согласен с Хабаровым. Он считает, что резкого скачка цен не произойдет. Эксперт отмечает, что формально сбор платит бизнес, однако понятно, что часть этих расходов в итоге заложат в розничную цену. Для смартфона стоимостью ₽25-30 тыс. ставка в ₽250 составляет около 1% от цены. Для ноутбука за ₽50-60 тыс. ставка в ₽500 — аналогичный процент.

«При этом сейчас рано говорить, что условный смартфон обязательно подорожает на ₽5 тыс. Пять тысяч — это максимальная ставка, а сам сбор будет дифференцироваться в зависимости от конкретной продукции», — отметил Скрипко.

Хабаров отметил, что больше всего вопросов вызывают категории с высокой ставкой. По его прогнозам, при потолке до ₽5 тыс. сильнее всего могут подорожать недорогие устройства, где такая сумма занимает заметную долю себестоимости. Это может коснуться отдельных видов бытовой техники, светотехники, периферии и простых электронных устройств. Однако конкретные цифры эксперт назвать не готов, так как пока нет финальных перечней и ставок.

«Заказчику нужно считать не цену одной позиции, а стоимость работающей системы на несколько лет. Иначе можно сэкономить на закупке и переплатить на поддержке, совместимости и простоях», — рассказал Хабаров.

Скрипко добавляет: не стоит ждать, что с 1 декабря цены вырастут мгновенно. Рост будет происходить постепенно, по мере того как у продавцов будут заканчиваться партии товаров, ввезенных до введения сбора. При этом он подчеркивает, что курс рубля и стоимость самой техники у производителей могут повлиять на ценники значительно сильнее, чем технологический сбор.

Более пессимистичный прогноз дал исполнительный директор сервисного центра «МастерФикс» Малик Амиров. Он назвал техсбор инструментом промышленной политики для выравнивания условий локальных производителей и импортеров. По его мнению, бизнес не будет платить из своего кармана — расходы заложат в конечную стоимость товара. Однако резкого роста цен осенью Амиров не ожидает, так как спрос на многие категории в этот период падает. Ритейлеры могут сдерживать цены акциями. Но весной, считает эксперт, сборы уже полностью войдут в цену, и техника не будет дешевле, чем сейчас.

«Так что готовьтесь, удар будет ощутимым, но неравномерным. Сильнее всего, по моим прогнозам, прилетит по крупной бытовой технике: холодильники, стиральные машины, посудомойки», — считает Малик Амиров.

Амиров советует не поддаваться панике и не скупать все подряд, создавая искусственный ажиотаж. По его словам, продавцы могут поднять цены досрочно, увидев панику. Но если вы планировали купить крупную технику — холодильник или стиральную машину, откладывать не стоит.

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