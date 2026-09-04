Радимов дал неожиданный прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»
Радимов предсказал победу «Динамо» над «Спартаком» в седьмом туре РПЛ
Фото: [ФК «Динамо»]
Бывший полузащитник сборной России, ныне футбольный эксперт Владислав Радимов в разговоре с «Матч ТВ» дал прогноз на матч седьмого тура РПЛ «Динамо» — «Спартак».
Матч пройдет 6 сентября на «ВТБ Арене».
По мнению эксперта, назвать фаворита в этом матче сложно: игра идет на три результата. «Спартак» хорошо выглядит на старте сезона, но и «Динамо» прибавляет от матча к матчу.
«При этом мотивации у «Динамо» больше. Победа им поможет забыть старт сезона — они идут от плохого к хорошему. У «Спартака» знаковые победы в этом сезоне уже есть — свою порцию похвалы они уже получили. Думаю, «Динамо» победит 3:2», — сказал Радимов.
После шести туров «Спартак» занимает второе место с 13 очками. «Динамо» идет на шестом месте, имея в активе 10 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», выигравший шесть матчей на старте турнира — 18 баллов.
Ранее нападающий «Динамо» Иван Сергеев повторил рекорд результативности (24 гола) в Кубке России.