Город утонул в молочной дымке: Кемерово накрыл густой туман — видимость на дорогах снизилась до 200 метров

Журналист VSE42.RU связался с синоптиками, чтобы узнать, что происходит. Специалист Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова объяснила, что для начала осени такое явление вполне обычное. Туман начал формироваться около 4:28 утра. При этом видимость опустилась до 200 метров, и сейчас сохраняется на таком же уровне. В течение дня он рассеется.

«Это осенний обычный туман из-за высокой влажности», – рассказала она.

По словам синоптика, причиной тумана стали ночное охлаждение воздуха и повышенная влажность, которые в сочетании с безветренной погодой создали идеальные условия для образования плотной пелены. Обычно такие туманы держатся до середины дня, пока солнце не прогреет воздух и не рассеет облачность.

По информации специалистов, водителям стоит быть внимательными на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам также рекомендуется быть осторожнее при переходе улиц в условиях плохой видимости. Как отметила Полуэктова, подобные погодные явления для Кемерова в начале сентября не редкость, и в ближайшие дни возможны повторения туманов в утренние часы, если сохранится аналогичная погодная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье начало сентября окажется переменчивым.