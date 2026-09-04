Россиянка отправила фото соперницы ее мужу и теперь заплатит штраф

В Кемерове суд вынес приговор местной жительнице, которая решила отомстить бывшей избраннице своего партнера. Женщину признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни — преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 137 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как проинформировали в Следственном комитете Кузбасса, инцидент произошел еще в ноябре 2025 года. В тот день жительница областного центра, находясь в состоянии сильного эмоционального напряжения, обнаружила в мобильном телефоне своего бывшего сожителя переписку и личные фотографии с другой женщиной. Ревность и обида взяли верх над разумом: кемеровчанка скопировала компрометирующие снимки и отправила их на телефон законной супруги потерпевшей.

По данным издания, своими действиями осужденная грубо нарушила право женщины на неприкосновенность частной жизни. Она разгласила сведения личного характера без согласия их владелицы, что является уголовно наказуемым деянием.

Суд, изучив все обстоятельства дела, признал бывшую сожительницу виновной в инкриминируемом преступлении. По решению суда ей назначено наказание в виде денежного штрафа. Размер штрафа не уточняется, однако, как правило, за подобные правонарушения предусмотрены значительные финансовые взыскания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мать привела 12-летнюю дочь к педофилу ради переписки.