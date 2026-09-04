«Калинка-малинка» от Сати Казановой: певица показала, как учит маленькую дочь народным танцам

43-летняя бывшая участница «Фабрики» Сати Казанова показала трогательное и забавное видео. На кадрах она танцует вместе со своей дочерью, которой в октябре исполнится два года, пишет VOICE. Артистка разучивает с малышкой народный танец «Калинка-малинка» — и у них это получается очень хорошо.

На видео Сати и ее дочь синхронно двигаются под ритмичную музыку, а певица всячески подбадривает ребенка.

«Человек с насыщенной гастрольной биографией», — подписала виде Казанова.

Подписчики оценили старания мамы и малышки, отметив, что девочка уже повторяет движения и явно получает удовольствие от процесса.

Казанова замужем за 41-летним итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Артистка воспитывает дочь в любви к русской культуре и традициям.

Поклонники Сати уже засыпали пост теплыми комментариями, признаваясь, что видео подняло им настроение. Сама она призналась, что подобные моменты — главное счастье в ее жизни.

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