«Какой бред»: жена Семака отреагировала на слухи о романе дочери с Мостовым

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, отреагировала на слухи о том, что у футболиста петербургского клуба Андрея Мостового возникли проблемы из-за ухаживаний за ее дочерью Майей.

Канал «Mash на спорте» рассказал, что Мостовой «жестко подкатывал» к девушке, засыпал ее сообщениями в соцсетях. В итоге Майя пожаловалась отцу, а тот фактически убрал футболиста из основного состава. В нынешнем сезоне Мостовой сыграл лишь шесть минут в РПЛ, хотя ранее был важным игроком ротации.

«Какой бред», — написала Анна Семак в комментариях под публикацией.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. По сообщениям СМИ, клуб собирается продлить с 28-летним футболистом контракт, который истекает по окончании сезона, а затем отдать игрока в аренду в «Локомотив».