В «Спартаке» объяснили, почему не могут подписать Никиту Гусева

Спортивный директор ХК «Спартак» Роман Беляев объяснил журналистам, почему клуб не может подписать звездного нападающего Никиту Гусева, который на данный момент находится в статусе свободного агента.

«Никита — заслуженный игрок. Мы все знаем его финансовые запросы. На данный момент «Спартак» эти запросы осилить не может», — признался Беляев.

34-летний олимпийский чемпион Гусев остается самым звездным игроком на рынке свободных агентов в КХЛ. Нападающий провел 787 в лиге (с учетом плей-офф) и набрал 748 (270+478) очков. В минувшем сезоне Гусев выступал за «Динамо» и в 66 играх регулярки отметился 55 (17+38) набранными очками.

СМИ сообщали, что в услугах форварда заинтересованы «Ак Барс», «Автомобилист» и «Шанхай Дрэгонз».

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