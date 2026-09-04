В Коломне возвели пристройку, которая разгрузит школу № 14

В Коломне возвели пристройку к школе № 14, которая позволит учреждению перейти на обучение в одну смену, новое здание рассчитано на 400 мест. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», инспекторы ведомства уже проверили объект и выдали заключение о соответствии проекту. Теперь планируется ввод корпуса в эксплуатацию.

В пристройке будут учиться дети с 5-го по 11-й класс, для них обустроили обычные и специализированные кабинеты, спортзал. Новый корпус площадью более 5,7 тыс. кв. м соединили с основным зданием школы теплым переходом на третьем этаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.