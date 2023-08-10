У подмосковных НКО осталось меньше недели для того, чтобы подать заявку на грантовый конкурс

До 15 августа представители подмосковных некоммерческих организаций могут подать заявку на получение гранта для реализации социально значимых проектов. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Отмечается, что данный конкурс на предоставление грантов для НКО проходит в регионе уже третий раз. Общая сумма субсидии в этом году составляет более восьмидесяти двух миллионов рублей.

Напоминаем, что финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Заявку вправе подать любое зарегистрированное на территории региона НКО.