У подмосковных НКО осталось меньше недели для того, чтобы подать заявку на грантовый конкурс
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До 15 августа представители подмосковных некоммерческих организаций могут подать заявку на получение гранта для реализации социально значимых проектов. Об этом сообщили в региональном Министерстве информационных и социальных коммуникаций.
Отмечается, что данный конкурс на предоставление грантов для НКО проходит в регионе уже третий раз. Общая сумма субсидии в этом году составляет более восьмидесяти двух миллионов рублей.
Напоминаем, что финансовую поддержку можно получить на реализацию социально значимых проектов по следующим грантовым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Заявку вправе подать любое зарегистрированное на территории региона НКО.
«В Московской области зарегистрировано более 1,5 тысяч НКО по направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая (волонтерская) деятельность. Безусловно, они делают важные добрые дела для развития нашего Подмосковья, а мы их всячески поддерживаем, в том числе и финансово», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.