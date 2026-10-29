Энергетика и климат: академик СО РАН оценил перспективы геотермии в России

Академик РАН: климат теплеет в 2,5 раза быстрее среднемировых показателей в РФ

Общество

В России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Такую статистику озвучил научный руководитель Института теплофизики СО РАН, академик Сергей Алексеенко в ходе IV Научно-производственного форума «Золотая Долина» в Новосибирске. Эксперт подчеркнул, что Россия остается самой холодной страной в мире и потребляет около половины производимого на планете тепла. В связи с этим ставку на солнечную и ветровую генерацию ученый считает недостаточной для закрытия тепловых потребностей страны, предлагая вместо этого развивать петротермальную энергетику и парогазовые установки. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Выступая на площадке Новосибирского государственного университета, академик Алексеенко связал ключевые особенности отечественного ТЭК с масштабной географией, суровыми климатическими условиями и огромными запасами органического топлива. Учитывая, что на РФ приходится почти 50% мирового потребления тепла, традиционная зеленые источники (ВИЭ) — ветровые и солнечные электростанции — не способны стать полноценной альтернативой базовой теплогенерации в северных широтах.

В качестве одного из наиболее перспективных магистральных направлений для российской энергетики ученый выделил глубокую геотермальную (петротермальную) энергетику. Концепция предполагает извлечение глубинного сухого тепла земных пород с горизонтов до 20 километров, где температура достигает 300–400 °C, с применением технологии микроволнового бурения и нагрева скважин. Базовым кластером для развития этого направления станет Национальный центр компетенций по геотермальной энергетике, создаваемый на Камчатке.

Вторым технологическим приоритетом Алексеенко назвал масштабное внедрение отечественных парогазовых установок (ПГУ) на природном газе. Переход на высокоэффективный парогазовый цикл при сжигании метана позволяет снизить удельный расход топлива и уменьшить выбросы углекислого газа до 50%, что дает быстрый экологический и экономический эффект. Форум «Золотая Долина» проходит 29–30 октября 2026 года в НГУ при поддержке ТАСС.

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