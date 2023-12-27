У звезды сериала «Счастливы вместе» вытащили кошелек с крупной суммой денег

Актриса обнаружила пропажу во время обеда в ресторане «Мзиури» в Климентовском переулке в Замоскворечье. По ее словам, перед посещением заведения она положила кошелек с наличностью в карман пальто, а когда пришло время расплатиться, его не оказалось на месте.

Наталья Бочкарева прославилась исполнением роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», который выходил на ТНТ с 2006 по 2013 год. В этом году телеканал начал перезапуск сериала с тем же основным актерским составом под названием «Букины». Ее дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «Китайский сервиз», в котором снимались звезды отечественного кино Олег Янковский, Владимир Меньшов, Сергей Безруков, Анна Самохина.