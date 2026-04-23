«Убили за день до развода»: 27-летнюю королеву красоты застрелили в элитном районе Мехико

Мексику потрясла трагедия, связанная с насилием над женщинами: в элитном районе Мехико обнаружили тело 27-летней королевы красоты Каролины Флорес Гомес, которая готовилась начать новую жизнь, сообщает The Voice.

Женщина скончалась от огнестрельного ранения в голову. По данным следствия, она была убита за день до того, как должна была подать на развод со своим мужем Алехандро Гомесом. Самое шокирующее, что в момент убийства супруг находился в квартире. Главная подозреваемая — его мать, Эрика Мария Гомес.

Вызов в полицию поступил лишь спустя сутки после гибели Каролины. Этот факт вызвал вопросы у местных жителей и активистов, которые тут же заподозрили попытку скрыть следы преступления или халатность.

Мать погибшей, не дождавшись результатов расследования, организовала марш протеста в городе Энсенада, требуя наказать виновных. К ней присоединились сотни людей, а губернатор штата Нижняя Калифорния публично призвала полицию не затягивать с разбирательством.

Убийство Каролины вызвало широкую дискуссию о насилии в отношении женщин в Мексике. Активисты настаивают на том, чтобы это преступление квалифицировали как фемицид — убийство по мотивам ненависти к женщинам.

Статистика, которую они приводят, ужасает: в стране ежедневно убивают около десяти женщин, однако только в 1%е случаев виновные приговариваются к тюремному заключению. Большинство преступлений остаются нераскрытыми, а убийцы — безнаказанными.

К сожалению, это не единственный случай насилия в отношении моделей и участниц конкурсов красоты за последнее время. В феврале 2026 года была убита финалистка конкурса «Мисс Земля Филиппины» Лулетт Джейн Рамило де Гусман. А британский актер Джеймс Арджент недавно предстал перед судом по обвинению в том, что столкнул с лестницы «Мисс Швецию» Николину Артурссон.

