В Кашире наполовину завершен капитальный ремонт школы №1 на ул. Маршала Астахова

В Кашире активно продолжается капитальный ремонт здания школы №1, расположенного на улице Маршала Астахова. По последним данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 57%. Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Общая площадь учебного заведения составляет 3966,5 кв. м — это достаточно крупный объект, от обновления которого зависит качество образования для сотен школьников. Сейчас на площадке кипит работа: бригады сосредоточены на нескольких направлениях одновременно.

Активно ведутся отделочные работы, которые постепенно преображают внутренние помещения школы. Параллельно идет монтаж оконных конструкций — новые окна обеспечат лучшую тепло- и звукоизоляцию, а также наполнят классы естественным светом. На лестничных маршах специалисты укладывают напольное покрытие из керамогранита: этот прочный и долговечный материал выдержит высокую нагрузку и будет служить долгие годы. Не менее важный этап — прокладка инженерных коммуникаций. Строители занимаются обустройством систем водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки.

Особое внимание уделяется не только самому зданию, но и окружающей территории. В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство: после завершения строительных работ пространство вокруг школы станет более удобным и привлекательным для учеников и педагогов. Завершить все работы планируется в 2026 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капремонта в корпусе №2 «Лицея Протвино».