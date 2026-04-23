Строители приступили к фасадным работам в ходе капитального ремонта школы №5 города Хотьково

В Хотьково Сергиево‐Посадского округа продолжается капитальный ремонт школы №5. Здание, расположенное на улице Пушкина, 11, постепенно преображается: подрядчик приступил к обновлению фасада, сообщает пресс‐служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Школа была построена в 1964 году, ее общая площадь составляет 4368 кв. м. За десятилетия эксплуатации здание потребовало комплексного обновления, и сейчас на объекте кипит работа по множеству направлений: ведется устройство полов, монтируется каркас подвесных потолков, выполняются электромонтажные работы, проводится облицовка стен плиткой, прокладываются инженерные сети, ведутся фасадные и кровельные работы.

Открыть двери для учеников обновленная школа №5 планирует 1 сентября 2026 года. К этому времени строители должны завершить все этапы капремонта — от фасадных и кровельных работ до финальной отделки и благоустройства.

