Егорьевск приглашает на выставку Александра Гапонько «Эклектика в керамике»

3 мая в Егорьевском историко‐художественном музее откроется выставка «Эклектика в керамике» — авторский проект талантливого художника‐керамиста и гончара Александра Гапонько. Выпускник колледжа Гжельского государственного университета представит свое видение традиций и инноваций в работе с глиной, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Пространство музея наполнится уникальными произведениями искусства: в экспозиции собрано около 40 работ мастера. Александр Гапонько вдохновлялся разными народными промыслами — от знаменитой Гжели до самобытного Скопина и украинской Опошни. Но художник не просто воспроизводит традиции: он смело экспериментирует, соединяя их в оригинальных композициях и демонстрируя многогранность керамики как материала.

Каждая работа Александра — это диалог прошлого и настоящего. Мастер виртуозно сочетает разные техники: использует гончарный круг, занимается лепкой, создает выразительные рельефы. В его руках глина оживает, обретая необычные формы и смыслы — от утонченных фарфоровых изделий до мощных композиций из каменных масс.

Выставка «Эклектика в керамике» будет работать до 20 августа. Возрастное ограничение: 0+. Место проведения: Московская область, г. Егорьевск, ул. Советская, 73/20.

