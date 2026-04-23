Деньги надолго: как заработать на депозитах в 2026 году больше обычного

Вопреки общему тренду на снижение доходности, российские банки начали повышать ставки по долгосрочным депозитам. Эксперты объясняют это желанием кредитных организаций зафиксировать стабильную пассивную базу на фоне растущих сроков кредитования, пишет «Ъ».

Аномалия на рынке депозитов: трехлетние вклады растут

На российском банковском рынке зафиксирована необычная динамика. В то время как краткосрочные продукты продолжают дешеветь, доходность по вкладам сроком на три года неожиданно пошла вверх. Согласно свежим данным индекса «Финуслуг», средняя ставка по таким депозитам прибавила 0,21 п. п. и достигла 11% годовых.

Для сравнения, ситуация в других сегментах выглядит иначе:

Краткосрочные вклады (3–12 месяцев): Потеряли в доходности от 0,29% до 0,53% за последний месяц. Сейчас их средняя доходность колеблется в диапазоне 12,3% — 13,7%.

Среднесрочные вклады (1,5–2 года): Ставки остаются стабильными на уровне 11,2% — 11,4%.

Такой разрыв объясняется тем, что банки уже закладывают в стоимость «коротких» денег цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, который начался весной 2026 года.

Три причины, почему банки готовы платить больше за долгие сроки

Эксперты финансового рынка выделяют несколько ключевых факторов, заставляющих банки бороться за долгосрочного вкладчика:

Рост сроков кредитования. По данным НБКИ, в начале 2026 года средний срок автокредитов и потребительских займов заметно вырос. Чтобы сбалансировать активы и пассивы, банкам необходимы «длинные» деньги, которые не заберут через полгода.

Минимизация процентных рисков. Зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов отмечает: привлекая средства сейчас, банки страхуются от ситуации, когда через пару лет рыночные ставки могут снова вырасти, а дешевых ресурсов под рукой не окажется.

Фиксация базы Крупным игрокам важно сформировать устойчивый портфель пассивов на 3–5 лет вперед, чтобы обеспечить предсказуемость бизнес-модели в условиях волатильности.

Кто повышает ставки и стоит ли спешить?

На текущий момент рост доходности по «длинным» вкладам не носит массового характера. Основную активность проявляют небольшие региональные банки, которые используют повышенные ставки как инструмент конкуренции за клиента. У лидеров рынка (топ-20) подобные изменения встречаются точечно, часто в рамках промо-акций или партнерских программ.

Аналитики предупреждают: окно возможностей может быть коротким. На фоне снижения ключевой ставки (которая 20 марта 2026 года была опущена до 15%) общая тенденция к удешевлению депозитов сохранится. Несколько крупных банков уже снизили свои предложения на 0,2–0,5%, и в ближайшие месяцы этот тренд затронет все категории вкладов.