Летальный исход через пару недель: врачи назвали главную опасность вейпов

В Московской области и других регионах России врачи все чаще сталкиваются с так называемой «попкорновой болезнью» у любителей электронных сигарет и вейпов. У части пациентов тяжелое поражение легких развивается уже через несколько недель регулярного парения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова.

Что такое «попкорновая болезнь» и как быстро она развивается

«Попкорновая болезнь» — это бронхиолит, воспаление мелких бронхов, связанное с вдыханием токсичных веществ. Один из главных факторов риска — диацетил, ароматизатор, который используют в жидкостях для вейпов и электронных сигарет, уточнила Пятикова. При регулярном курении пар с этими веществами попадает в нижние дыхательные пути, вызывая необратимые изменения в легочной ткани.

По словам врача, от начала систематического курения вейпа до появления первых выраженных симптомов может пройти всего несколько недель. В тяжелых случаях процесс прогрессирует настолько быстро, что за месяцы формируется хроническое, а иногда и смертельно опасное поражение легких.

Первые симптомы: когда нужно срочно к врачу

К основным ранним признакам «попкорновой болезни» относятся упорный сухой или малопродуктивный кашель, одышка даже при небольшой нагрузке, свистящее дыхание, чувство стеснения или жжения в груди. На начальном этапе многие списывают это на простуду или «реакцию на погоду», продолжают пользоваться вейпом и теряют время.

«Если симптомы не проходят, усиливаются при физической активности или ночью, это повод немедленно обратиться к пульмонологу, а не ждать, что само пройдет», — подчеркнула Пятикова.

Врач предупредила: при нарастающей одышке, невозможности вдохнуть полной грудью, синеве губ, резкой слабости и чувстве удушья нужно вызывать скорую помощь и ехать в стационар.

Чем грозит затянувшееся парение

Без лечения и отказа от вейпа бронхиолит прогрессирует: формируются необратимые изменения в бронхиолах и легочной ткани, падает дыхательный объем, человеку становится трудно переносить даже бытовую нагрузку.

«В критических случаях это заканчивается тяжелой хронической болезнью легких и даже летальным исходом», — предупредила специалист.

Медики советуют внимательно относиться к любым проблемам с дыханием на фоне использования электронных сигарет. Чем раньше вейп будет отложен в сторону и начато лечение, тем выше шанс остановить процесс и сохранить нормальное качество жизни.

