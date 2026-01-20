Участники СВО создали свою футбольную команду в Балашихе

Спортивная адаптация является одним из направлений деятельности Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе. Для участников специальной военной операции были организованы регулярные тренировки по футболу.

С начала занятий к футбольной команде присоединились 18 человек. Тренировки проводятся два раза в неделю на футбольном поле «Метеор».

«Футбол помогает ветеранам оставаться активными и энергичными, а также является отличным способом привлечь внимание к важным вопросам, связанным с их жизнью и опытом. Такие встречи вдохновляют молодое поколение, показывая, что возраст - это не преграда для активной жизни и увлечений», — отметил руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе Иван Клещерев.

Ассоциация ветеранов СВО работает в Балашихе с марта 2025 года. Организация занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей. В рамках этой поддержки оказывается психологическая, юридическая и медицинская помощь, содействие в трудоустройстве и адаптации.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г.о. Балашиха, Московский проезд, 13 (Понедельник – пятница с 9:00 до 18:00).