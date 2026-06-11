Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций, который бьет все рекорды по масштабу. Под нож пойдут десятки банков, энергетические объекты и даже рыболовство. Однако, как выяснилось, Брюссель балансирует на грани опасной геополитической авантюры, рискуя задеть не только Москву, но и религию, международное право и отношения с Китаем.

Брюссель вновь закручивает гайки. Согласно информации Reuters, в новый, 21-й по счету пакет ограничений предложено включить около 90 российских банков, новые промышленные предприятия, танкеры и энергетические объекты. Еврочиновники также намерены ужесточить правила въезда для лиц, отслуживших в армии и участников СВО, а также ударить по сфере рыболовства. Кроме того, в «черный список» могут попасть почти 170 физических и юридических лиц. Но чем глубже Евросоюз уходит в санкционную спираль, тем очевиднее становятся риски для самой же Европы.

Так, политолог Спартак Барановский (член Экспертного клуба «Дигория») в беседе с «ФедералПресс» указал на вопиющее противоречие: несмотря на громкие заявления, Брюссель сознательно избегает полного запрета на российскую нефть. Причина прозаична — нестабильность в районе Ормузского пролива и шаткость глобального энергорынка. Европа продолжает пить из той же чаши, которую пытается разбить.

Внутри самого ЕС уже звучат голоса о временном характере блокады. Премьер Венгрии Петер Мадьяр прямо заявил: после завершения конфликта Евросоюзу придется снова бежать за российскими ресурсами, так как текущее замещение убивает конкурентоспособность европейской экономики. Но главная интрига нового пакета лежит совсем в другой плоскости.

Евросоюз решил расширить границы дозволенного, покусившись на святое. По данным Euronews, Еврокомиссия всерьез обсуждает включение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список. Этот шаг политолог называет выходом на «крайне опасную траекторию», где смешиваются вера и политика.

«Возникает логичный вопрос: представима ли ситуация, при которой Россия ввела бы санкции против Папы Римского или короля Карла III как главы Англиканской церкви?» — риторически спрашивает Барановский.

По его мнению, такие решения ничего не меняют в реальности, зато прекрасно характеризуют качество управления в самом Брюсселе. Эффект будет обратным: российское общество лишь сильнее сплотится вокруг традиционных институтов.

Отдельная головная боль Европы — так называемый теневой флот России. В Брюсселе все громче звучат идеи силового контроля над судоходством. Однако любой нажим на морские перевозки ставит под удар фундаментальные нормы международного морского права. Москва уже дала понять: защищать свои суда и граждан будут всеми доступными средствами, вплоть до симметричных мер.

Более того, санкции перестали быть исключительно российским вопросом. ЕС пытается диктовать волю третьим странам. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Брюссель в шантаже: безвизовый режим для Тбилиси теперь якобы увязали с требованием присоединиться к антироссийской блокаде. Визы превращаются в орудие политического принуждения.

Аппетиты Евросоюза растут. В новый пакет хотят включить компании из Китая, Турции и Индии, что уже вызвало жесткую реакцию Пекина. В МИД КНР потребовали от Европы «исправить ошибочные действия» и отозвать незаконные санкции, пригрозив защитой интересов своих корпораций. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь пообещал следить за ситуацией и принять все необходимые меры.

В Москве, комментируя 21-й пакет, не стали церемониться. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответные меры будут «действенными и жесткими». Европа загоняет себя в угол, где на кону стоят не только экономика, но и дипломатическая стабильность всего мира.