К Новому году в магазинах Подмосковья — чай с ароматами газировки и попкорна

Как стало известно REGIONS, подольское предприятие намерено порадовать поклонников чая неожиданными новинками. Уже в ближайшее время российские покупатели смогут найти в магазинах напитки со вкусом попкорна, колы, фанты и мисо-карамели. Первые партии этих необычных чаев поступят в продажу незадолго до новогодних праздников.

Как рассказал директор по исследованиям и разработке Марк Янушкевич, в состав необычных чаев войдут натуральные листья стевии — это станет настоящим ноу-хау предприятия.

«За счет того, что такой чай сам по себе сладкий, в него не нужно добавлять сахар, а значит, можно избежать лишнего потребления калорий, что важно для тех, кто следит за своей фигурой», — отметил Марк Янушкевич.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Мария Андрюхина ]

На фабрике за разработку новых продуктов отвечает профильное подразделение. Сотрудники лаборатории экспериментируют с ароматизаторами и растительными ингредиентами, тестируя самые разные сочетания. В числе последних экспериментальных новинок — чай со вкусом дубайского шоколада.

«Нам интересно создавать необычные трендовые вкусы. Для создания вкуса «Дубайский шоколад» мы привлекали лучших в мире флейвористов. Много и сами работали над рецептурой. Вкус чая получился очень близкий к оригиналу», — добавил Янушкевич.

Ежемесячно фабрика производит 500 тонн продукции. В ассортименте — десятки разнообразных вкусов, включая большую линейку травяных сборов, в которых нет кофеина. Некоторые позиции насчитывают до семи видов трав в составе. Сырье для чаев доставляют из разных уголков мира.

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