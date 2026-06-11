Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко ждет второго ребенка

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко объявила о второй беременности, передает Super. В своем личном блоге актриса сообщила, что у нее и ее возлюбленного — Тома Пелфри, родится мальчик. Пара уже воспитывает трехлетнего сына.

Несмотря на расширение семьи, Кейли и Том не торопятся узаконить отношения. Актриса находится в статусе невесты уже два года и, судя по ее публикациям, выглядит абсолютно счастливой.

Стоит отметить, что этот счастливый финал мог бы не наступить. В 2022 году Кейли пережила болезненный развод. В одном из интервью она признавалась, что была в состоянии эмоционального краха. Актриса рассказала, что тогда ей казалось: она больше никогда не будет счастлива, не выйдет замуж и не сможет стать мамой. Страхи оказались ложными.

Сегодня Кейли Куоко готовится к рождению второго ребенка, растит сына и строит гармоничные отношения с Томом без лишней спешки. Она не скрывает радости и сама удивляется, как сильно изменилась жизнь за пару лет.

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