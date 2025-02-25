Уехавшая из России дочь Машкова обратилась к русскому народу

Дочь народного артиста РФ Владимира Машкова Мария, которая покинула Россию и переехала в США три года назад, вновь привлекла внимание к своей жизни, пишет портал «Страсти».

В своем недавнем посте в личном блоге Машкова заявила, что ничего не изменит факт того, что она русская.

«Мои родные и близкие, я вас очень люблю и ничто не изменит этого. Надеюсь, и вы продолжите меня любить. И ничто не изменит того, что я русская и буду этим гордиться. <…> Мое сердце с моим русским народом», — написала Машкова.

В 2022 году актриса выражала свою печаль по поводу событий в России и просила прощения у близких за свою эмиграцию, отмечая, что ей больно от происходящего в ее родной стране.

С тех пор как Машкова окончательно переехала в США, она больше не совершала поездок в Россию. Ранее актриса часто прилетала в родные края по работе и для поддержки связи с близкими, но последние три года существенно изменили ее привычный уклад.

Несмотря на эмиграцию, Машкова продолжает ощущать свою связь с Россией. Она рассказывала, что периодически ей снятся Москва и ее знакомые места. Тем не менее, Мария не испытывает сожалений о своем выборе и не рассматривает возможность возвращения.

Ранее Мария Машкова заявила, что ей не за что просить прощения у отца.