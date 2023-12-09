Украина пригрозила следить за «нейтральностью» российских атлетов на ОИ-2024 в Париже

Выполнение россиянами условий допуска в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Париже летом 2024 года будет неусыпно бдить украинская сторона. С таким предупреждением высказался руководитель Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно допустил российских и белорусских спортсменов на ОИ-2024 в Париже. Правда, атлеты должны будут выступать соблюдая ряд критериев : без флага и гимна своей страны.

Комментируя данное решение МОК Гутцайт посетовал, что, как ни старалась украинская сторона и ее партнеры на Западе, а положительное решение для России и Белоруссии и все таки было принято.

«Почти год совместно со странами-партнерами мы боролись на дипломатическом фронте, чтобы это решение не было принято. Мы будем пристально следить за соблюдением "условий нейтральности" российских и белорусских атлетов, уведомлять МОК и международные спортивные федерации о любых нарушениях и злоупотреблениях этим статусом», - приводит слова Гутцайта официальный сайт НОК Украины.

Ранее стало известно, что российских легкоатлетов не допустят до Олимпиады-2024 в Париже.