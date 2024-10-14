Украина протестует против Джареда Лето из-за его намерения выступить в России
Фото: [flickr.com]
Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на слова актера и фронтмена группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Об этом сообщил телеграм-канал «Политика Страны».
«Джаред Лето «чувствует русскую энергию» и хочет выступить в России — это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы», — заявили в ведомстве страны.
На концерте в Белграде артист отметил, что ему не хватает своих поклонников в России, и пообещал, что снова выступит для них.
Жители Украины активно начали критиковать Джареда Лето в социальных сетях. После его заявления о планах провести концерт в России появилось множество негативных комментариев на страничке музыканта.
Ранее сообщалось, что Джаред Лето поздравил поклонницу из Подмосковья с днем рождения.