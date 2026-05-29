Украинская гимнастка закрыла глаза и уши во время исполнения российского гимна

Украинская спортсменка Софья Краинская демонстративно закрыла глаза и уши во время церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне.

Россиянка Яна Заикина выиграла на соревнованиях упражнения с лентой. Краинская заняла второе место, третьей стала немецкая гимнастка Мелисса Диет. В честь чемпионки зазвучал гимн России, Заикина начала подпевать.

Краинская в это время надела наушники и закрыла глаза руками.

Чемпионат Европы стал первым крупным турниром с 2022 года, на котором российские гимнастки получили право выступать без всяких ограничений и с использованием национальной символики.

Ранее в Варне серебряную медаль в упражнениях с обручем завоевала россиянка Ксения Савинова, уступившая лишь болгарской гимнастке Сияне Алековой. Упражнения с мячом выиграла белоруска Кира Бабкевич, а с булавами — Нита Джамагидзе из Грузии.