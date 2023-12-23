Украинская теннисистка призвала российских спортсменов отказаться от Олимпиады

Теннисистка Леся Цуренко, представляющая Украину, заявила, что спортсмены из России должны проявить себя в качестве «настоящих патриотов» и отказаться от участия в предстоящих Олимпийских играх. Слова спортсменки передают Sportowe Fakty .

Во время интервью Цуренко заявила, что представители Украины и России не должны выступать на одном и том же спортивном мероприятии. Она выразила надежду на то, что российские спортсмены покажут себя, как «настоящих патриотов» и откажутся выступать с нейтральным статусом.

Теннисистка заявила, что не хочет видеть россиян на соревнованиях и надеется на то, что не увидит. По мнению Цуренко, российские спортсмены «должны пожертвовать собой» и отказаться от мероприятия.