«Случилось то, чего обычно не случается»: Сафонов высказался о пропущенных с Узбекистаном голах

Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал в беседе с «Чемпионатом» голы, пропущенные в матче с Узбекистаном.

Сборная России одержала волевую победу со счетом 3:2, проигрывая в два мяча в начале второго тайма. Вначале Виктор Мелехин забил автогол после углового, а затем мяч в угол протолкнул Бехрузджон Каримов.

«Понятно, что они получились какими-то несуразными, необязательными. Но в футболе бывает разное, в этом матче случилось то, чего обычно не случается», — сказал Сафонов.

Голкипер признался, что эмоции от матча все равно положительные, потому что команде удалось организовать камбэк.

Ранее стало известно, что автор двух голов в ворота Узбекистана Николай Комличенко получил в подарок килограмм помидоров.