«Случилось то, чего обычно не случается»: Сафонов высказался о пропущенных с Узбекистаном голах
Вратарь Сафонов назвал несуразными пропущенные в матче с Узбекистаном голы
Фото: [РФС]
Голкипер ПСЖ и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал в беседе с «Чемпионатом» голы, пропущенные в матче с Узбекистаном.
Сборная России одержала волевую победу со счетом 3:2, проигрывая в два мяча в начале второго тайма. Вначале Виктор Мелехин забил автогол после углового, а затем мяч в угол протолкнул Бехрузджон Каримов.
«Понятно, что они получились какими-то несуразными, необязательными. Но в футболе бывает разное, в этом матче случилось то, чего обычно не случается», — сказал Сафонов.
Голкипер признался, что эмоции от матча все равно положительные, потому что команде удалось организовать камбэк.
Ранее стало известно, что автор двух голов в ворота Узбекистана Николай Комличенко получил в подарок килограмм помидоров.