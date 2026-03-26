Украинский фигурист пожаловался на невыносимый хейт в соцсетях после слов о Гуменнике

Украинский фигурист Кирилл Марсак рассказал, что получил огромное количество оскорбительных комментариев после того, как обвинил в своем неудачном прокате на Олимпиаде россиянина Петра Гуменника.

После короткой программы Марсак занимал высокое для себя 11-е место, Гуменник находился на 12-й позиции. В произвольной программе украинец выступал сразу после россиянина, который чисто выполнил сложный контент. Марсак заявил, что ему было психологически тяжело кататься после Гуменника. Также он сказал, что переживал после изгнания с Олимпиады украинского скелетониста Владислава Гераскевича.

«Внимания прессы было очень много, гораздо больше, чем я ожидал. А еще — хейт в интернете. В какой-то момент мне пришлось уйти из соцсетей примерно на две недели, потому что это стало невыносимым», — приводит слова Марсака Golden Skate.

Петр Гуменник в итоге поднялся на шестую позицию по сумме двух выступлений, а Кирилл Марсак опустился на девятое место.

Позже Гуменник сказал, что Марсак на самом деле хороший парень, а его высказывания связаны с позицией национальной федерации.