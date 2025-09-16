Украинский футболист вспомнил свой период в «Зените» нецензурными словами
Футболист Ракицкий: перестали вызывать в сборную Украины из-за игры за «Зенит»
Украинский защитник Ярослав Ракицкий нецензурно выругался по поводу своего периода карьеры, когда он выступал за петербургский «Зенит».
«Зенит» приобрел Ракицкого в 2019 году у донецкого «Шахтера» за €10 млн. После начала СВО футболист покинул Россию.
Ракицкий рассказал, что из-за игры за «Зенит» его перестали вызывать в сборную Украины, а после возвращения болельщики набрасывались на него с кулаками.
Футболист заявил, что руководство «Шахтера» могло бы и не отпускать его в российский клуб.
В настоящее время 36-летний Ракицкий выступает за клуб второго украинского дивизиона «Черноморец».
Ранее стало известно, что украинские фигуристки не выступят на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026 из-за низкого уровня, который не позволит им добыть олимпийские квоты.