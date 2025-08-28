Умер герой фильма «Путешествие художника» Уильям Робинсон

На 90-м году жизни скончался выдающийся австралийский живописец, литограф и педагог, герой документального фильма «Путешествие художника» Уильям Робинсон. О его смерти сообщило издание ABC.

Он умер в госпитале своего родного города — Брисбена, оставив после себя богатое творческое наследие.

Робинсон начал карьеру как летчик в ВВС в 1950-х годах, но затем посвятил себя искусству. Возглавляя кафедру живописи, он воспитал поколение художников, а его первая персональная выставка в 1967 году положила начало международной известности.

В 1980-х он дважды выиграл национальную премию в области портретной и пейзажной живописи, а его серия работ, посвященная австралийским кустарникам, стала символом глубокой связи с природой. Картины Робинсона хранятся в коллекциях ведущих музеев Австралии, Лондона и Нью-Йорка.

