Умер легендарный Никита Симонян

Никита Симонян был самым старшим из оставшихся в живых олимпийских чемпионов. В 1956 году он выиграл золото Олимпиады в Мельбурне со сборной СССР.

Большую часть своей игровой карьеры Симонян провел в московском «Спартаке», за которого выступал с 1949 по 1959 год. Нападающий до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории красно-белых со 160 забитыми мячами.

Со «Спартаком» Симонян шесть раз выиграл чемпионат СССР (четыре раза как игрок, два как тренер) и столько же раз Кубок страны (3+3). В 1973 году он сенсационно привел ереванский «Арарат» к победе в чемпионате и Кубке СССР, что стало лучшим достижением армянской команды за весь советский период.

До последних лет Никита Симонян занимался административной работой. 12 октября легендарному футболисту исполнилось 99 лет. Через несколько дней его чествовали на спартаковской «Лукойл Арене», когда легенда посетил матч «Спартака» с «Ростовом».