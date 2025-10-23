Умер легендарный торпедовец Виктор Шустиков

Знаменитый защитник московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков скончался в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни.

Виктор Шустиков всю карьеру провел в московском «Торпедо» и является рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей за клуб в чемпионатах страны (427).

С «Торпедо» Шустиков дважды выигрывал чемпионат СССР и трижды — Кубок страны. Шесть раз включался в список 33 лучших футболистов СССР. В составе сборной СССР защитник стал серебряным призером чемпионата Европы 1964 года. Шустиков был последним из той команды, кто оставался в живых.

Футбольный клуб «Торпедо» выразил соболезнования родным и близким покойного.