Умер номинант на премию «Оскар» польский режиссер Марцель Лозинский

На 85-м году жизни скончался выдающийся польский режиссер-документалист номинант на премию «Оскар» Марцель Лозинский. О его смерти сообщили коллеги по цеху в социальных сетях.

Лозинский родился в 1940 году в Париже. Профессиональное образование получил в знаменитой Лодзинской киношколе.

Он был настоящим универсалом в мире кино, выступая в роли режиссера, сценариста, кинооператора, продюсера, монтажера и даже актера. Кроме того, Лозинский занимался педагогической деятельностью, передавая опыт новым поколениям кинематографистов.

Творческая карьера Лозинского охватила больше 40 лет, начиная с 1971 года. За это время он снял более 30 фильмов, среди которых такие известные работы, как «Визит», «Прикосновение», «Свидетели» и «Тоня и ее дети».

Мировое признание режиссеру принес документальный короткометражный фильм «89 мм от Европы», который в 1995 году был номинирован на премию «Оскар» за лучший документальный короткометражный фильм. Эта картина символично рассказывала о различии железнодорожной колеи в странах Восточной Европы и Запада. Всего на счету Лозинского около сорока международных и национальных наград и номинаций.

