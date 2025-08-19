Ушел из жизни мастер польской сцены Мечислав Банасик
На 86-м году жизни скончался выдающийся польский актер Мечислав Банасик
На 86-м году жизни скончался выдающийся польский актер Мечислав Банасик, чье творчество стало важной частью национальной культуры, передает «Российская газета».
Артист, весной отметивший 85-летний юбилей, оставил богатое наследие в театре, кино, телевизионных и радиопостановках.
Банасик снискал особую известность благодаря глубоким и разносторонним образам в постановках по произведениям русской и советской классики. Его интерпретации персонажей А. П. Чехова и И. Э. Бабеля получали высокую оценку как у критиков, так и у зрителей, демонстрируя уникальное понимание психологической глубины этих характеров.
В кинематографе Банасик запомнился ролью в фильме Кшиштофа Занусси «Защитные цвета», а также участием в исторической драме «Сизифов труд». Многолетнее сотрудничество с «Телевизионным театром» подарило зрителям десятки запоминающихся эпизодических ролей.
Прощание с артистом состоится 20 августа. Церемония похорон пройдет с участием коллег по театру, представителей культурной общественности и многочисленных поклонников его таланта.
