Умер основатель еврейского театра «Шалом» и ведущий «Радионяни» Левенбук
Фото: [Викимедиа]
В Москве в возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист России Александр Левенбук.
Левенбук был основателем и художественным руководителем (в 1987-2021 гг.) единственного в России профессионального еврейского театра «Шалом».
В театре рассказали, что в последние годы Левенбук тяжело болел.
Советские дети знали голос Левенбука как одного из ведущих (вместе с Александром Лифшицем и Николаем Литвиновым) детской передачи «Радионяня». Каждое воскресенье в ней в шутливой форме объяснялись правила поведения и основы школьных предметов.