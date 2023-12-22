Умер основатель еврейского театра «Шалом» и ведущий «Радионяни» Левенбук

В Москве в возрасте 90 лет ушел из жизни народный артист России Александр Левенбук.

Левенбук был основателем и художественным руководителем (в 1987-2021 гг.) единственного в России профессионального еврейского театра «Шалом».

В театре рассказали, что в последние годы Левенбук тяжело болел.

Советские дети знали голос Левенбука как одного из ведущих (вместе с Александром Лифшицем и Николаем Литвиновым) детской передачи «Радионяня». Каждое воскресенье в ней в шутливой форме объяснялись правила поведения и основы школьных предметов.