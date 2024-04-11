Умер скандально известный актер и спортсмен О. Джей Симпсон

В Лас-Вегасе скончался известный игрок в американский футбол и актер О. Джей Симпсон. Об этом в соцсетях сообщила его семья.

Симпсону было 76 лет, в последние годы он боролся с раком.

О. Джей был выдающимся спортсменом, включенным в Зал славы профессионального американского фтбола.

Симпсон начался сниматься в кино еще во время спортивной карьеры, а актерскую славу ему принесло участие в «Голом пистолете», где он сыграл детектива Нортберга.

В 1994 году Симпсона обвинили в двойном убийстве — жены и любовника. О. Джей избежал уголовного наказания, но по гражданскому делу обязан был выплатить крупные компенсации родственникам убитых. Это дело называли «процессом века».

В 2008 году Симпсон все же угодил за решетку по обвинению в вооруженном ограблении и похищении людей. Суд Лас-Вегаса приговорил его к 33 годам заключения, но в 2017 году актер и спортсмен был досрочно освобожден.