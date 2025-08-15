Умер создатель словаря четырех языков и герой фильма «Сны о словах» Нджаттьела Сридхаран

В индийском штате Керала на 88-м году жизни скончался выдающийся лингвист-самоучка и создатель уникальных словарей, актер Нджаттьела Сридхаран. Об этом сообщил портал The Hindu.

Сридхаран вошел в историю как автор монументального труда, объединившего четыре основных дравидийских языка — телугу, тамильский, каннада и малаялам. Этими языками пользуются 95% из 200 млн носителей дравидийской языковой семьи. Его малаяламо-тамильский словарь стал незаменимым пособием для исследователей и обычных людей.

В 2021 году жизнь Сридхарана была увековечена в документальном фильме «Сны о словах», получившем Национальную кинопремию Индии. Лента, показанная на множестве лингвистических конференций, рассказывала о подвижническом труде скромного ученого, посвятившего себя сохранению языкового наследия.

Не имея формального лингвистического образования, Сридхаран сумел создать работы, которые профессиональные языковеды называют «энциклопедией дравидийской культуры». Его подход к составлению словарей, учитывающий тонкие смысловые нюансы между родственными языками, не имеет аналогов.

