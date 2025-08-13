Умер легендарный комментатор Борис Скрипко

На 79-м году жизни скончался Борис Скрипко — легендарный спортивный комментатор, голос советского и российского бокса. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Карьера Скрипко началась в 1979 году, и уже через год он комментировал Олимпиаду в Москве. Всего за годы работы он освещал 11 Олимпийских игр, став символом спортивной журналистики СССР и России.

Он работал на «Первом канале» в качестве заместителя директора по спортивному вещанию, был продюсером телеканала «Спорт», а в последние годы сотрудничал с «Матч ТВ». Его голос сопровождал ключевые боксерские поединки, чемпионаты мира и Олимпиады.

Коллеги и слушатели запомнили его не только за профессионализм, но и за уникальную манеру подачи — эмоциональную, но без лишней патетики. Его уход — потеря для всей спортивной медиасреды. Причины смерти не уточняются, но, по данным источников, он долго боролся с тяжелым заболеванием.

