Умер звезда сериалов сериалах «Метод» и «Глухарь» Руденко-Травин

Олег Руденко-Травин, советский и российский актер, ушел из жизни 6 декабря 2024 года. Эту информацию предоставил портал «Кино-Театр.Ру», дополнив биографию артиста датой его кончины.

Причина и обстоятельства смерти Руденко-Травина не уточняются.

Руденко-Травин родился в 1957 году. Окончил Саратовское театральное училище имени Слонова. Служил в Саратовском театре драмы, Тюменском областном театре драмы и Московском государственном областном Театре кукол. В 1987 году состоялся его дебют на экране в фильме «Мужские портреты» режиссера Валерия Лонского. Актер снялся примерно в 50 кинопроектах, среди которых «След», «Карпов», «Розыск», «Эпидемия», и получил популярность благодаря ролям в таких популярных сериалах, как «Глухарь» и «Метод».

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