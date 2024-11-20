Звезда «Майора Грома» и «Ментовских войн» Петков скончался в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Российский актер театра и кино Иван Петков, сыгравший роли в сериалах «Ментовские войны-9» и проекте «Майор Гром», умер в столице. Об этом узнал сайт aif.ru.
Как выяснили журналисты, смерть Ивана Петкова наступила еще 14 ноября, но это не афишировалось. На данный момент не раскрываются причины его смерти. Известно, что отечественной звезде кино и сериалов был 61 год.
Иван Петков впервые появился на экранах в 1996 году. Он снялся в фильме «Королева Марго». Играл и в других проектах, которых более 13-ти. Самыми известными стали «Ментовские войны-9», «Майор Гром: Игра», а также сериал «Преступление и наказание» 2024 года.
Коллеги выразили соболезнования близким и друзьям Петкова, отметив, что за свою карьеру его напрасно не удостоили главных ролей.
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