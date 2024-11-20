Звезда «Майора Грома» и «Ментовских войн» Петков скончался в Москве

Российский актер театра и кино Иван Петков, сыгравший роли в сериалах «Ментовские войны-9» и проекте «Майор Гром», умер в столице. Об этом узнал сайт aif.ru .

Как выяснили журналисты, смерть Ивана Петкова наступила еще 14 ноября, но это не афишировалось. На данный момент не раскрываются причины его смерти. Известно, что отечественной звезде кино и сериалов был 61 год.

Иван Петков впервые появился на экранах в 1996 году. Он снялся в фильме «Королева Марго». Играл и в других проектах, которых более 13-ти. Самыми известными стали «Ментовские войны-9», «Майор Гром: Игра», а также сериал «Преступление и наказание» 2024 года.

Коллеги выразили соболезнования близким и друзьям Петкова, отметив, что за свою карьеру его напрасно не удостоили главных ролей.

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