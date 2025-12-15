Умерла народная артистка России Ирина Андрианова

Ушла из жизни народная артистка России, актриса Тверского академического театра драмы Ирина Андрианова. Ей было 76 лет. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщила пресс-служба театра. Причиной смерти стала продолжительная тяжелая болезнь.

Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким и многочисленным поклонникам таланта актрисы. Информация о дате и месте прощания появится позже.

Андрианова оставила яркий след не только на сцене, но и как выдающийся педагог. Она заслужила репутацию блестящего специалиста по сценической речи и помогла многим журналистам Твери и региона отточить дикцию и ораторское мастерство.

Творческий талант актрисы отмечен региональными наградами — премиями губернатора Тверской области за исполнение ролей в спектаклях «Ревизор» и «Дорогая Памела (Как пришить старушку)».

