Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина: ей было 84 года

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни на 85-м году. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщило ТАСС со ссылкой на Центральный академический театр Российской армии, где она служила долгие годы.

Людмила Алексеевна родилась 20 июля 1941 года. В 1963 году она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Ее сценическая карьера началась в Театре имени Евгения Вахтангова. Позже она служила в Ленинградском театре драмы имени Александра Пушкина. А с 1984 года и до последних дней ее творческая жизнь была связана с Центральным академическим театром Российской армии. На его сцене она сыграла десятки ярких ролей.

В кино Чурсина дебютировала еще студенткой — в 1961 году в фильме «Когда деревья были большими». За свою долгую карьеру актриса исполнила более ста ролей. Зрители запомнили ее по работам в картинах «Донская поветь», «Виринея», «Угрюм-река», «Щит и меч», «Тайная сила», «Другая жизнь» и многим другим. Ее лицо, голос и манера игры стали символом целой эпохи в отечественном кинематографе.

20 июля Людмиле Алексеевне должно было исполниться 85 лет. Подробности о церемонии прощания пока не раскрываются. Коллеги и поклонники скорбят об утрате. Память о великой актрисе навсегда останется в ее работах.

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