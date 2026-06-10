Ушла из жизни 78-летняя солистка Московского театра оперетты Любовь Полянская

Ушла из жизни советская и российская актриса, солистка Московского театра оперетты Любовь Полянская. Артистка скончалась 5 июня, пишет Леди.Mail. Ей было 78 лет. О ее смерти сообщил сам театр на своем официальном сайте. В некрологе сказано, что Любовь Дмитриевна оставила о себе светлую память. Точная причина смерти не называется.

Прощание с актрисой состоялось 9 июня. Церемония прошла в зале морга больницы Российского научного центра рентгенорадиологии (РНЦРР) в Москве. Траурное мероприятие началось в 12 часов. Похороны артистки состоялись на Котляковском кладбище столицы.

Полянская родилась 30 марта 1948 года. Она получила образование в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС), который окончила в 1975 году. Сразу после учебы она устроилась солисткой в Московский театр оперетты. За долгие годы карьеры она участвовала во множестве спектаклей. Среди них — «Старая комедия», «Марица», «Пусть гитара играет», «Королева чардаша», «Хоттабыч», «Обещания, обещания», «Неистовый гасконец», «Девичий переполох», «Нет меня счастливее» и «Примадонна».

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