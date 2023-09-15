Уникальную выставку картин художников-любителей открыли в Городском округе Пушкинский

Важное культурное событие произошло в Красноармейске. Здесь открылась уникальная экспозиция, на которой собраны картины художников-любителей округа.

Собирать экспозицию начали около тридцати лет назад.

«В этот раз мы сделали новую подборку из фондов Картинной галереи. И показали здесь пейзажи, натюрморты, портреты, написанные маслом, акварелью, есть даже рисунки карандашом. Все они имеют отношение и к жителям города и к его окрестностям», — рассказал один из составителей выставки, основатель картинной галереи Красноармейска Аркадий Зражевский.

Среди экспонатов выставки - картины, которые создавали в разное время жители Красноармейска самых разных профессий. Среди них - инженеры оборонных предприятий, учителя, моряки-подводники и даже автослесарь.

Невзирая на то, что это непрофессиональные полотна, выполнены они очень достойно. Некоторые из них галеристы тщательно отреставрировали и дали вторую жизнь. В администрации Городского округа Пушкинский приглашают всех полюбоваться необычный выставкой.