«Унижения и 17 лет ада»: дочь Алферовой впервые рассказала о причинах развода матери и Александра Абдулова

Российская актриса Ксения Алферова впервые откровенно высказалась о разводе своей матери, народной артистки РФ Ирины Алферовой, и отчима, легендарного артиста Александра Абдулова. Пара прожила вместе 17 лет, но их брак сопровождался постоянными конфликтами и унижениями. Этот союз оставил глубокий отпечаток в жизни Ксении, сообщает «Ридус».

В интервью Лауре Джугелии актриса призналась, что развод матери и отчима стал настоящей трагедией. Она была свидетелем того, как Ирина терпела обиды. До сих пор она переживает те события.

«Моя мама часто плакала. Я думала о том, когда же это все закончится. Чтобы девочка росла счастливой, недопустимо унижать ее мать и говорить обидные слова. Все это отпечатывается на ребенке, и он воспринимает это на свой счет. Это губительно», — рассказала Ксения.

При этом Алферова отметила, что сожалеет, что не успела навестить Абдулова в больнице перед его смертью в 2008 году. После ухода отчима она пыталась наладить отношения с его дочерью от брака с Юлией Мешиной — Евгенией, но эти попытки оказались безуспешными.

Ксения родилась в 1974 году в Болгарии. Ее отцом является Бойко Гюров — сын болгарского политика Стояна Гюрова. Позже Ирина Алферова познакомилась с Александром Абдуловым, с которым прожила в браке с ним с 1976 по 1993 годы. Актер также удочерил Ксению — актриса считала его своим родным отцом до 16 лет.

