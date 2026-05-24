«Тема‑сюрприз на серьёзных переговорах». Си Цзиньпин раскритиковал политику Японии на переговорах с Трампом

В ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава КНР Си Цзиньпин заметно повысил тон, демонстрируя недовольство политикой Японии. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Financial Times.

Отмечается, что реакция китайского лидера стала неожиданностью для американской стороны — вопрос японской политики изначально не был включён в повестку встречи.

В рамках дискуссии Си Цзиньпин высказал критику в адрес премьер‑министра Японии Санаэ Такаити, сосредоточившись на её курсе по наращиванию оборонных расходов государства. В ответ Трамп указал, что ужесточение позиции Токио в оборонной сфере обусловлено предполагаемым усилением угрозы со стороны КНДР.

Согласно сведениям, предоставленным Financial Times, обсуждение японской тематики оказалось наиболее напряжённым эпизодом в ходе диалога лидеров Китая и США.

